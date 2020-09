Vietnam heeft maandag vier verdachten in de zaak rond de dood van 39 Vietnamezen in een vrachtwagen in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot celstraffen van tussen de 2,5 en 7,5 jaar, meldt The Guardian.

De verdachten zijn allen tussen de 26 en 36 jaar oud. Ze zijn door een rechtbank in de centrale provincie Ha Tinh in Vietnam schuldig bevonden aan het organiseren van illegale immigratie en mensenhandel. Zeker twee anderen kregen een voorwaardelijke straf.

De 39 Vietnamezen werden vorig jaar aangetroffen in een koelwagen in het Verenigd Koninkrijk. Ze bleken slachtoffer te zijn geworden van een groep mensensmokkelaars. De slachtoffers werden ontdekt nadat de chauffeur vanuit het Belgische Zeebrugge de oversteek had gemaakt naar de haven van Purfleet, enkele tientallen kilometers ten oosten van Londen.

De 31 mannen en 8 vrouwen in de vrachtwagen zijn waarschijnlijk overleden aan een combinatie van zuurstofgebrek en oververhitting in een afgesloten ruimte. Dat bleek eerder dit jaar uit een voorlopig onderzoeksrapport.

Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt er een zaak rond de dood van de groep. Daarnaast werden meerdere verdachten opgepakt in Frankrijk en België. In de Britse zaak bekende de chauffeur van de vrachtwagen in april schuldig te zijn aan doodslag. Eerder gaf hij al toe betrokken te zijn bij illegale immigratie. Hij werd kort na de vondst van de lichamen opgepakt.