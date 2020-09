Burgemeester Lovely Warren van Rochester, in de staat New York, heeft de politiechef van de Amerikaanse stad maandag (lokale tijd) per direct ontslagen vanwege de dood van Daniel Prude na diens arrestatie in maart. De politiechef had eerder aangekondigd later deze maand op te stappen vanwege de kritiek op het onderzoek dat hij leidde naar de dood van Prude.

"We hebben een doordringend probleem in het korps van Rochester. Het probleem is dat alles door de ogen van de badge wordt bekeken in plaats van door de ogen van de burgers die wij moeten dienen", aldus Warren. De burgemeester voegde daaraan toe dat de stad de dood van Prude niet zo serieus heeft genomen als had gemoeten.

Politiechef La'Ron Singletary gaf op 8 september aan op te stappen om de kritiek die hij kreeg op het interne onderzoek dat hij leidde naar de dood van Prude. Andere mensen zouden zijn karakter en integriteit beschadigen, zei Singletary in een verklaring. Ook zijn adjudant Joseph Morabit zei op te stappen.

Warren maakte echter nog eerder een einde aan de loopbaan van Singletary, die volgens The New York Times officieel over twee weken pas zou stoppen.

Naast het ontslag van Singletary werden een adviseur van de gemeente en een communicatiechef door Warren op onbetaald verlof gestuurd. Volgens de burgemeester hebben de medewerkers "gefaald in het uitvoeren, informeren en volgen van beleid en procedures".

Prude overleed week na arrestatie

De 41-jarige Prude overleed op 23 maart toen hij een week eerder bij zijn arrestatie buiten bewustzijn raakte. De broer van Prude belde de politie, die Prude in verwarde toestand aantrof op staat.

Op video's is te zien hoe Prude naar de agenten spuugt wanneer zij hem benaderen. De agenten zetten Prude vervolgens een antispuugkap op en drukken hem tegen de grond. Hierbij verloor Prude het bewustzijn.

Beelden van de arrestatie werden pas twee maanden na de dood van Prude vrijgegeven. Nabestaanden spreken van een doofpotaffaire.

Prude overleed twee maanden voor George Floyd, de man uit Minneapolis wiens dood een golf van landelijke en internationale demonstraties tegen politiegeweld in gang zette.

Eerder werden al zeven agenten geschorst voor hun betrokkenheid bij de arrestatie van Prude. Warren heeft de openbaar aanklager van de staat New York gevraagd onderzoek te doen naar de dood van de arrestant. Ook heeft ze een onderzoek aangekondigd naar het handelen van het stadsbestuur.