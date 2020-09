De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen in de staten Louisiana en Mississippi, waar orkaan Sally naar verwachting dinsdag (lokale tijd) aan land komt. De orkaan nam maandag snel in kracht toe en brengt windvlagen tot 155 kilometer per uur en hevige regenval met zich mee.

Volgens de National Hurricane Center (NHC) kan Sally aansterken tot een orkaan van de derde categorie. De orkaan beweegt zich daarnaast ook relatief langzaam over het land, wat voor extra schade kan zorgen.

Het langzame tempo waarop de orkaan zich verplaatst zorgt er daarnaast voor dat het lastig voorspellen is hoe laat Sally dinsdag precies het vasteland bereikt.

Uit voorzorg zijn inwoners van laagliggende gebieden in Louisiana en Mississippi opgeroepen te evacueren. Ook in Alabama werden inwoners van kwetsbare gebieden opgeroepen hun woning te verlaten en zijn stranden uit voorzorg gesloten.

Sally is de tweede orkaan in nog geen maand tijd die aan land komt in de Verenigde Staten. Eind augustus zorgde orkaan Laura voor veel schade in Louisiana, Texas en Arkansas. De orkaan van de vierde categorie kostte aan minstens veertien mensen het leven. Nog eens honderdduizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten.