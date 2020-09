Paul Rusesabagina, de voormalig hotelmanager op wiens daden de Hollywoodfilm Hotel Rwanda is gebaseerd, is maandag in Rwanda officieel aangeklaagd voor terrorisme en andere misdaden. Hij weigerde echter in te gaan op de in totaal dertien aanklachten, die worden ontkend door zijn advocaten.

Naast terrorisme wordt Rusesabagina ook verdacht van medeplichtigheid aan moord en het opzetten en deelnemen aan een militante groepering.

Rusesabagina bekleedt een belangrijke positie in de Rwandese Beweging voor Democratische Verandering (MRCD). Deze beweging, die vooral vanuit het buitenland wordt aangestuurd, heeft ook gewapende groeperingen voortgebracht. Een daarvan, het Front de Libération Nationale (FLN), heeft sinds 2018 enkele dodelijke aanvallen aan de grens met Burundi opgeëist.

De voormalig hoteleigenaar erkende wel een bedrag van 20.000 euro te hebben bijgedragen aan de FLN. "FLN heeft mensen gedood", zei Rusesabagina maandag. "Als er slechte daden zijn begaan tegen de bevolking, dan spijt mij dat en vraag ik om vergiffenis van de nabestaanden."

Rusesabagina uitte openlijk kritiek op huidige Rwandese president

De Oscar-genomineerde film Hotel Rwanda draait om het Hotel des Mille Collines, waar Rusesabagina de functie van manager bekleedde. Daar gebruikte hij zijn connecties om honderden mensen te beschermen tegen de Hutu-milities, die in 1994 ruim 800.000 etnische Tutsi's en gematigde Hutu's met kapmessen afslachtten.

Na de genocide verkreeg Rusesabagina een Belgische nationaliteit, waarna hij later naar de Verenigde Staten vluchtte. Daar uitte hij openlijk kritiek op de huidige president van Rwanda, Paul Kagame.

Mede door deze kritiek vrezen verschillende mensenrechtenorganisaties dat Rusesabagina geen eerlijk rechtsproces wacht. Zo stelde Human Rights Watch dat Rusesabagina zou zijn ontvoerd vanuit Dubai, waarna enkele dagen later werd aangekondigd dat hij in Rwanda in hechtenis is genomen.

De rechtbank ontkende maandag een onwettige arrestatie van de voormalig hoteleigenaar. De arrestatie zou wettig zijn geweest, omdat deze plaatsvond in Rwandees gebied. Hoe Rusesabagina in Rwandees gebied terecht is gekomen, is vooralsnog onduidelijk.