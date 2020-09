De Russische president Vladimir Poetin heeft de Belarussische president Alexander Lukashenko een bedrag van 1,5 miljard dollar (1,25 miljard euro) aan economische steun toegezegd voor zijn land. Ook staat de Russische leider achter Lukashenko's plannen om de grondwet van Belarus te veranderen, zodat Lukashenko langer aan de macht kan blijven.

De twee leiders spraken elkaar maandag een-op-een in de Russische badplaats Sotsji. Na afloop van de circa vier uur durende gesprekken bedankte Lukashenko Poetin voor zijn steun en beloofde hij dichter bij "oudere broer" Moskou te blijven. Voor Lukashenko is het geld een opsteker; hij heeft bijna geen andere geldbronnen dan uit Rusland.

Poetin gaf weinig details over de nieuwe lening. Het Kremlin meldde later dat een deel van het geld gebruikt zou worden om eerdere leningen te herfinancieren. Ook liet het weten dat de twee presidenten overeengekomen waren de samenwerking op handelsgebied te stimuleren en dat zij de energievoorziening voor Belarus, dat we voorheen Wit-Rusland noemden, hadden besproken.

Poetin zei verder nog wel dat de twee landen hun samenwerking op het gebied van defensie gaan voortzetten. Zo zal Moskou parachutisten naar Belarus sturen voor een gezamenlijke oefening. Toch is het volgens Poetin aan de Belarussen zelf om, zonder aansporing en druk van buitenaf, op een rustige manier en door middel van gesprekken tot een gemeenschappelijke oplossing te komen.

Het was Lukashenko's eerste buitenlandreis sinds zijn betwiste verkiezingsoverwinning op 9 augustus. Sindsdien gaan demonstranten in de hoofdstad Minsk en op andere plekken in Belarus dagelijks de straat op om hun onvrede te uiten over die uitslag, waarvan vrijwel niemand denkt dat die klopt.

Voor de 66-jarige Lukashenko, die al 26 jaar aan de macht is in Belarus, was aanvankelijk sprake van een ongemakkelijke ontmoeting met Poetin. Vlak voor de presidentsverkiezingen had hij namelijk tientallen Russen in zijn land laten oppakken, die er volgens hem op uit waren om het land te destabiliseren. Maandag zei Lukashenko dat hij "een serieuze les" had geleerd over deze gebeurtenissen.

In de aanloop naar het gesprek gingen demonstranten in Minsk zondag opnieuw massaal de straat op, omdat zij bang waren voor meer Russische inmenging in Belarus. Zeker 774 deelnemers aan het protest werden aangehouden. De regering voerde aan dat de betogers vlaggen en symbolen gebruikten die niet waren toegestaan.

