De toestand van het vergiftigde Russische oppositielid Alexei Navalny is verder verbeterd. Navalny is volledig van de beademing gehaald en kan zelfs af en toe uit bed komen, meldt het Berlijnse ziekenhuis waar hij verblijft maandag.

Het ziekenhuis maakte vorige week bekend dat de 44-jarige oppositieleider is vergiftigd met novichok, een zenuwgif. Maandag bevestigden ook een Frans en een Zweeds onafhankelijk laboratorium de Duitse conclusie dat Navalny het zenuwgif heeft binnengekregen.

Met de bevestiging van de onafhankelijke laboratoria hoopt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas dat de kritiek op Duitsland vanuit het Kremlin zal ophouden. "Wij zijn slechts de brenger van het slechte nieuws en verwachten geen kritiek meer", aldus Maas.

Navalny werd op 20 augustus ernstig ziek tijdens een vlucht in Rusland, waarna zijn achterban direct alarm sloeg. Er werd al snel gesproken over een mogelijke vergiftiging, maar dit werd weersproken door de artsen die hem in Rusland behandelden.

De prominente tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin werd op verzoek van zijn familie overgebracht naar Duitsland. Sinds 22 augustus wordt Navalny behandeld door het universitair medisch centrum in Berlijn, dat de updates over zijn gezondheid deelt in overleg met zijn familie.

Rusland ziet geen aanwijzingen voor een misdrijf

Rusland meldt dat op basis van onderzoeken in eigen land niet blijkt dat Navalny is vergiftigd. De Russische minister van Binnenlandse Zaken zei vorige week dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf tegen de oppositieleider en daardoor ook geen strafrechtelijk onderzoek gestart kan worden.

De NAVO-lidstaten willen dat Rusland meewerkt aan een onderzoek van de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) naar de vergiftiging van Navalny. De OPCW zette novichok in januari 2019 op de lijst met verboden gifstoffen.