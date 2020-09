De voormalig Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft maandag het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan verlaten. Bij de 83-jarige Berlusconi was een coronabesmetting vastgesteld en ontstonden tekenen van een dubbele longontsteking. In gesprek met lokale media vertelt hij dat hij de "gevaarlijkste uitdaging" van zijn leven heeft overwonnen.

Berlusconi werd, gezien zijn leeftijd en achterliggende gezondheidsproblemen waaronder hartproblemen, beschouwd als patiënt met een hoog risicoprofiel. Mede daardoor verscheen Berlusconi de eerste maanden na de uitbraak van COVID-19 in Italië, amper in het openbaar.

In augustus zou de ex-premier echter alsnog besmet zijn geraakt na een vakantie op het Italiaanse eiland Sardinië. Het virus is zeer waarschijnlijk overgedragen door een van zijn kinderen. Barbara en Luigi Berlusconi testten namelijk eerder die maand positief op het virus.

De voormalig premier greep zijn besmetting aan om het Italiaanse volk waakzaam te houden voor de gevaren van het coronavirus. "Iedereen kan een ander infecteren. Ik doe een beroep op jullie verantwoordelijkheidsgevoel", sprak Berlusconi eerder.

Behandeld arts Alberto Zangrillo zei eerder dat de ex-premier zijn symptomen in maart of april niet had overleefd, maar dat Italiaanse ziekenhuizen nu beter op de hoogte zijn van de gevaren van het coronavirus.

Berlusconi sprak voor de ingang van het ziekenhuis met de Italiaanse media en nam met een knipoog afscheid. "Je bent er weer mee weggekomen", citeert Reuters de ex-premier.