Het aantal mensen dat door de natuurbranden in de Verenigde Staten om het leven is gekomen, is opgelopen naar zeker 33. Nog tientallen mensen worden vermist, meldt CNN.

In de noordwestelijke staat Oregon zoeken reddingswerkers met behulp van speurhonden in zeker vijf dorpen naar vermisten. Honderden huizen werden daar verwoest. Er wordt verwacht dat het dodental nog verder oploopt.

Tienduizenden brandweermensen zijn momenteel bezig om de vuurzeeën in de staten Californië, Washington en Oregon te blussen. De as van de branden zorgt voor een slechte luchtkwaliteit in het westen van de VS en het zuidwesten van Canada.

Honderdduizenden mensen waren gedwongen hun huizen te verlaten. De tientallen bosbranden in de drie staten gezamenlijk hebben inmiddels al een gebied zo groot als de staat New Jersey verwoest.

De weersomstandigheden zijn voor de reddingswerkers beter dan een week geleden. De wind is afgenomen en komt nu vanuit zee, waardoor de lucht vochtiger wordt.

Donald Trump brengt maandag een bezoek aan het getroffen gebied in Californië. De Republikeinse president heeft altijd beweerd dat natuurbranden het gevolg zijn van het niet goed onderhouden van de bossen. De Californische gouverneur Gavin Newsom zei vrijdag nog dat het een direct bewijs is van een klimaatcrisis.