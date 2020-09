Bij massale overheidsprotesten in de Belarussische hoofdstad Minsk zijn zondag al zeker 400 mensen aangehouden, meldt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Lokale journalisten schatten dat er meer dan 100.000 demonstranten aanwezig zijn, terwijl het ministerie het houdt op minder dan 3.000.

Maandag staat er een gesprek gepland tussen de Belarussische president Alexander Lukashenko en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin.

Veel demonstranten zijn zondag op de been om tegen dat gesprek te protesteren. Ze zijn bang voor meer Russische inmenging in Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden). Eerder zei Poetin nog Lukashenko te willen helpen om de rust terug te laten keren in het land, hoewel hij later meldde daar nog geen aanleiding voor te zien.

Duizenden demonstranten zijn bezig met een opmars richting een wijk waar veel hoogwaardigheidsbekleders wonen, onder wie Lukashenko. Via de berichtenapp Telegram worden hun adresgegevens gedeeld. De politie probeert te voorkomen dat de demonstranten hun doel bereiken.

71 Belarussische politie 'gooit' vrouwen arrestatiebusje in

Demonstreren zonder toestemming

De demonstranten die zondag werden aangehouden zouden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken vlaggen en symbolen hebben gebruikt die niet waren toegestaan. De regering waarschuwde vooraf al hard op te treden tegen mensen die deelnemen aan protesten waarvoor geen toestemming was verleend.

Een deel van het centrum van Minsk, waaronder het Oktober- en Onafhankelijkheidsplein, werd zondag afgezet door de oproerpolitie. Ooggetuigen melden aan persbureau Reuters dat agenten willekeurig demonstranten uit de massa zouden pikken om deze vervolgens voor het oog van anderen in elkaar te slaan.

Agenten hebben een deel van het centrum afgezet met prikkeldraad (foto: Pro Shots).

Al weken protesten

Demonstranten gaan al weken dagelijks de straat op in Minsk en op andere plekken in Belarus vanwege onvrede over de verkiezingsuitslag van de verkiezingen van 9 augustus. De zittend president Lukashenko won die met ruim 80 procent van de stemmen. Vrijwel niemand gaat ervan uit dat deze uitslag klopt.

Afgelopen week werd opnieuw een lid van de Coördinatieraad aangehouden. Die commissie streeft naar een vreedzame machtstransitie. Bijna alle prominente oppositieleden uit Belarus zijn inmiddels gevlucht of opgepakt. In de Coördinatieraad zit onder meer presidentskandidaat Svetlana Tikhanovskaya, die tweede werd bij de verkiezingen.