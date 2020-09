De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft zondag beloofd dat het land een nieuw permanent migrantenopvangcentrum zal bouwen op Lesbos. Afgelopen week brandde het overbevolkte migrantenkamp Moria op het eiland af.

Door de branden in Moria kwamen bijna dertienduizend migranten zonder onderdak te zitten. In het chaotische kamp was al sprake van wat hulporganisaties "onmenselijke" omstandigheden hebben genoemd.

De bouw van een permanente versie van het Moria-kamp werd eerder dit jaar uitgesteld vanwege felle oppositie en demonstraties van Griekse eilandbewoners, die geen vast kamp willen op Lesbos. Ook migranten hebben zich uitgesproken tegen een nieuw centrum; zij willen zo snel mogelijk weg van het eiland.

Maar de premier wijst die tegenwerpingen van de hand: "Ik wil met absolute overtuiging zeggen dat er een permanent ontvangst- en identificatiecentrum komt. Die boodschap wil ik naar iedereen sturen."

Met de bouw van het nieuwe kamp wil de regering niet alleen een beter alternatief voor het kamp bouwen, maar ook een beter beleid opstellen voor het behandelen van binnenkomende migranten. Premier Mitsotakis roept de rest van de Europese Unie op om meer betrokken te zijn bij de bouw.

Vrees voor verspreiding coronavirus onder migranten

Momenteel worden veel migranten opgevangen in een tijdelijk tentenkamp bij Mytilini, de hoofdstad van Lesbos. Naar verwachting kunnen hier vanaf zondag zo'n duizend mensen worden opgevangen en daarna nog meer.

Tientallen mensen in dit tijdelijke kamp blijken besmet met het coronavirus. Voordat Moria afbrandde was het kamp in quarantaine geplaatst, omdat er minstens 35 mensen in het kamp positief testten op het virus.

Griekse autoriteiten kunnen een deel van deze besmette personen sinds de brand niet meer terugvinden. Doordat de migranten dicht op elkaar zitten en geen voorzieningen meer hebben, vrezen autoriteiten dat het virus flink om zich heen zal grijpen.

Hulporganisaties willen evacuatie Moria

Hulporganisaties roepen al jaren op tot de evacuatie van Moria en het verdelen van de migranten en vluchtelingen onder de EU-lidstaten. Die verdeling is gestokt sinds het vastlopen van de Turkije-deal.

Volgens die deal zouden EU-lidstaten één Syrische vluchteling opnemen voor elke migrant die Turkije opneemt. Turkije legde de deal stil vanwege een gebrek aan de steun vanuit Europa voor de Turkse belangen in Syrië.