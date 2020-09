Een Amerikaanse marinier is zondag gedeporteerd naar de Verenigde Staten. De man is veroordeeld voor het doden van een transgendervrouw in de Filipijnen in 2014, maar kreeg deze week amnestie van de Filipijnse president Rodrigo Duterte.

Pemberton is veroordeeld voor het doden van Jennifer Laude. De marinier wurgde haar in zijn hotelkamer nadat hij erachter was gekomen dat ze transgender was. Hij heeft iets meer dan de helft van zijn tienjarige celstraf uitgezeten.

Afgelopen week verleende Duterte hem een volledig pardon voor zijn daden, onder luid protest van mensenrechten- en lhbti-organisaties. "Dit is een heldere en duidelijke boodschap dat de levens van Filipijnse transvrouwen er niet toe doen", zei de lokale lhbti-groep UP Babaylan in een statement.

Zondagochtend lokale tijd is Pemberton met een militair vliegtuig onder begeleiding van Amerikaanse ambassademedewerkers naar de VS gevlogen. Het Filipijnse immigratiebureau laat weten dat hij op de zwarte lijst is gezet en niet meer welkom is in het land.

Laude dood gevonden op het toilet

Pemberton getuigde voor zijn veroordeling dat hij Laude had aangevallen, maar dat ze nog leefde toen hij haar achterliet in de hotelkamer in Olangapo, net buiten een Amerikaanse marinebasis. Laude werd dood gevonden in de kamer en hing over het toilet, met sporen van mishandeling en wurging.

Pemberton kreeg twee weken geleden toestemming voor vervroegde vrijlating, maar wachtte nog een beroep hiertegen af van Laudes advocaat. Dat beroep is tenietgedaan door het pardon van Duterte.

'Drijft de spot met Filipijns recht'

"De president heeft de resterende celstraf kwijtgescholden", kondigde Dutertes woordvoerder Harry Roque vorige week aan. "Dankzij het pardon kan hij nu naar huis", schrijft BBC News.

De advocaat van de familie van Laude zegt dat met de beslissing de "spot" wordt gedreven met het Filipijnse rechtssysteem.

Pemberton zat zijn celstraf uit op een Amerikaanse basis, in plaats van een Filipijnse gevangenis, als gevolg van een defensieakkoord tussen de twee landen. De zaak heeft in de voormalige Amerikaanse kolonie onder meer de discussie doen oplaaien over de Filipijnse soevereiniteit. In het land is nog altijd een grote Amerikaanse militaire aanwezigheid.