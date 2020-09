Op de tweede dag van demonstraties tegen de coronamaatregelen in de Australische stad Melbourne heeft de politie 74 mensen gearresteerd en 176 mensen beboet. Betogers zijn het niet eens met de al weken durende lockdown in de stad.

Zwaar bewapende politie werd bekogeld met groente en fruit terwijl ze over de Queen Victoria-markt liepen en daar botsten met demonstranten. Zover bekend zijn er geen agenten gewond geraakt bij de ongeregeldheden.

Bij protesten op zaterdag werden er veertien mensen gearresteerd tijdens kleine bijeenkomsten in de stad.

Na zes weken lockdown worden de coronamaatregelen in Melbourne maandag iets versoepeld. Er blijft een lockdown van kracht, maar mensen mogen nu tot twee uur per dag naar buiten en de avondklok zal een uur korter worden.

De Australische deelstaat Victoria, waar Melbourne de hoofdstad van is, heeft ongeveer 75 procent van alle bevestigde coronagevallen in Australië. De staat telt 26.600 bevestigde besmettingen. Ook heeft de staat 810 sterfgevallen, ruim 90 procent van alle coronadoden in Australië.