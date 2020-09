Twee politieagenten zijn zaterdagavond (lokale tijd) neergeschoten terwijl ze in hun dienstwagen zaten in Compton, een voorstad van de Amerikaanse stad Los Angeles. De twee zijn momenteel in het ziekenhuis en in levensgevaar, meldt het korps, dat spreekt van een "hinderlaag". De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

Op de door de politie gedeelde beelden is te zien hoe een persoon naar de dienstwagen loopt, meerdere keren in het raam van de auto vuurt en daarna wegrent.

"Een mannelijke en vrouwelijke agent zijn in een hinderlaag gelopen toen ze in hun dienstwagen zaten", tweet de politie. "Beiden hebben meerdere schotwonden opgelopen en zijn in een levensbedreigende toestand."

De verdachte zou volgens het politiekorps "zonder waarschuwing of provocatie" op de agenten geschoten hebben. Het gaat om een 31-jarige vrouwelijke agent en 24-jarige mannelijke agent, schrijft CBS Los Angeles.

Volgens de lokale autoriteiten zijn de beelden opgenomen door bewakingscamera's bij een metrostation in de buurt.

Bij de ingang van het ziekenhuis waar de twee agenten werden opgenomen braken kort daarna protesten uit, schrijft de politie van Los Angeles. De politie riep hen op om de weg vrij te maken voor de hulpdiensten. Twee personen werden aangehouden toen ze weigerden hier gehoor aan te geven.