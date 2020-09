De Iraanse worstelkampioen Navid Afkari (27) is zaterdag geëxecuteerd na een veroordeling voor het doodsteken van een beveiliger tijdens de antiregeringsprotesten in 2018, melden lokale media.

De worstelaar nam tijdens het incident deel aan de massale antiregeringsprotesten van 2018, waar Iraniërs de straat op gingen uit onvrede met het regime en de economische malaise. Afkari zou volgens zijn advocaat, familie en activisten een valse bekentenis hebben afgelegd nadat hij in gevangenschap zwaar is gemarteld.

Zijn veroordeling leidde tot wereldwijde verontwaardiging, onder meer bij Iraniërs op sociale media en mensenrechtenorganisaties. De Amerikaanse president Donald Trump riep Iran vorige maand op Afakari niet te executeren.

Het Internationale Olympische Commissie (IOC) sprak van "zeer treurig nieuws" en zei dat de voorzitter Thomas Bach vorige week Iraanse leiders om genade had gevraagd, "met respect voor de Iraanse soevereiniteit".

Bekentenis op tv afgelegd

Afkari is veroordeeld voor het doodsteken van Hassan Turkman, een beveiliger van een waterbedrijf, en andere beschuldigingen. Het hooggerechtshof van Iran wees een hoger beroep eind augustus af.

De Iraanse staatstelevisie zond vorige week een video uit waarop Afkari schuld leek te bekennen voor het doden van Turkman. Hij zou op de beelden een stekende beweging gemaakt hebben en omschreef dat hij Turkman "twee keer en toen nog een keer" neerstak.

'Gemarteld met alcohol en plastic zak'

In gevangenschap kreeg Afkari alcohol in zijn neus gegoten, werd hij overal op zijn lichaam met stokken geslagen en verstikt met een plastic zak, schreef hij in een handgeschreven brief volgens Human Rights Watch.

Het protest in 2018 waar Afkari en zijn broers aan deelnamen werd op verschillende momenten met geweld onderdrukt door de Iraanse Revolutionaire Garde.

Ook zijn broers Vahid en Habib werden na de protesten opgepakt en kregen respectievelijk 56 jaar en 27 jaar celstraf, plus elk 74 zweepslagen, schrijft Amnesty International.

Iran heeft volgens mensenrechtenorganisaties een lange geschiedenis met soortgelijke, geforceerde bekentenissen. Beelden van deze bekentenissen worden vaker op de staatstelevisie uitgezonden.