De Franse politie heeft zaterdag al 256 mensen gearresteerd bij nieuwe demonstraties door honderden 'Gele Hesjes' in Parijs. Er werden twee protestmarsen gehouden. Eén hiervan verliep ordelijk, maar bij de andere gingen demonstranten van de afgesproken route af om brandjes te stichten. De politie grijpt in met traangas.

De 'Gilets Jaunes' ('Gele Hesjes') begonnen in 2018 met wekelijkse protesten tegen het economische beleid van Emmanuel Macron. De acties werden uitgeroepen door Franse maatschappelijke bewegingen. Actievoerders trokken de felgele hesjes aan om te laten zien dat zij een eenheid vormen. De demonstraties liepen veelal uit op rellen.

Dit jaar vonden de demonstraties minder plaats vanwege de corona-uitbraak. Wel gingen honderden 'Gele Hesjes' in maart nog de straat op ondanks de coronamaatregelen. Zaterdag zijn er weer betogers in grote aantallen op straat te zien.

Op twee locaties in de stad mochten georganiseerde protestmarsen plaatsvinden. Demonstranten van één mars weken bij de Avenue de Wagram van de aangewezen route af, waarna politieagenten met zware bepakking ingrepen.

Bij verschillende mensen zijn objecten als hamers en een metalen staaf in beslag genomen. Betogers hebben een auto en meerdere afvalbakken in brand gestoken.

100 Brandende auto’s en traangas bij protesten 'Gele Hesjes' in Parijs

Demonstranten mogen niet naar grootste winkelstraat Parijs

Nieuwe demonstraties mochten zaterdag doorgaan in bepaalde delen van de Franse hoofdstad. Onder meer de winkelstraat Champs-Élysées is momenteel verboden terrein voor demonstranten, omdat daar in 2018 vaak de rellen uitbraken.

Ook riep de politie de demonstranten op om de coronamaatregelen te respecteren. Frankrijk heeft Parijs bestempeld tot rode zone, waardoor het overal in de stad verplicht is om buiten een mondkapje te dragen