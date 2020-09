Dankzij historische droogte, harde wind en hoge temperaturen verspreiden de bosbranden aan de Amerikaanse westkust zich door de staten Californië, Oregon en Washington. Tientallen miljoenen mensen ademen met rook gevulde lucht in.

Tientallen mensen zijn vermist en zeker 23 anderen zouden tot nu toe overleden zijn als gevolg van ruim honderd verschillende bosbranden, schrijft The Guardian. De gouverneur van de staat Washington spreekt van "klimaatbranden".

Inwoners van Portland, de meest dichtbevolkte regio van de staat Oregon, ontwaakten vrijdagochtend in een met dikke rook gevulde lucht die als een dichte mist over niet alleen Portland hangt, maar ook over San Francisco, Seattle en Los Angeles. Regio's waar tientallen miljoenen mensen leven.

Nederlander in Portland: 'Even niet prettig wonen'

"Het is even niet prettig wonen in Portland, je kunt eigenlijk niet naar buiten", zegt NUjij'er Arjan van der Ven. "Soms kun je amper een paar huizen ver zien. De rook slaat op je longen, prikkelt je ogen en je kleren stinken een uur in de wind."

"Ons huis is wat ouder, de reuk van de rook komt door een paar kieren naar binnen. We hebben alles wat op een luchtfilter lijkt aan staan. En dan gaat het net."

Staat bereidt zich voor op veel slachtoffers

Andrew Phelps, crisismanager van de de staat, zegt dat lokale autoriteiten zich voorbereiden op een groot aantal dodelijke slachtoffers. Ruim 40.000 inwoners zijn geëvacueerd. Nog eens 500.000 mensen staan onder een evacuatiebevel.

Afgelopen dinsdag overleden een dertienjarige jongen en zijn 71-jaar oude oma in Marion County, Oregon. De twee werden aangetroffen in hun auto, de jongen met een hond op zijn schoot, schrijft CNN.

Woningen verwoest

Naast Oregon is Californië nog altijd één van de hardst geraakte staten. Duizenden gebouwen en woningen zijn verwoest. NUjij'er Amnon Salim woont al zo'n vijftien jaar in de bergen bij Santa Cruz.

"Mijn huis en het land eromheen is zojuist door de bosbranden verwoest. Foto's vertellen vaak meer dan woorden", zegt hij.

Het huis van NUjij'er Amnon Salim in de bergen van Santa Cruz (Foto: Amnon Salim/NU.nl) .

Gesmolten lantarens op het land van NUjij'er Amnon Salim (Foto: Amnon Salim/NU.nl) .

Geen bosbranden maar 'klimaatbranden'

De gouverneur van Californië Gavin Newsom zei dat de staat geconfronteerd wordt met de realiteit van de klimaatcrisis. "Wat we nu meemaken komt naar alle gemeenschappen in de Verenigde Staten, als we klimaatverandering niet aanpakken."

De staat Washington maakt op de bosbranden van 2015 na zijn de ergste branden mee tot nu toe. Ruim 250.000 hectaren staan in lichterlaaie.

Jay Inslee, gouverneur van de staat, vindt dat er niet gesproken moet worden over bosbranden, maar over "klimaatbranden". "Dit gebeurt omdat we het klimaat van de staat Washington op een dramatische manier hebben veranderd", aldus persbureau AP.

'Mijn broer overweegt te verhuizen'

NUjij'er M. Tol zegt dat zijn tweelingbroer al ruim dertig jaar in Californië woont en overweegt te verhuizen: "De droogte en temperaturen van de laatste jaren zijn ongekend, ook voor Californische begrippen."

"Mijn broer overweegt om naar een andere staat te verhuizen, aangezien zijn verwachting is dat het op niet al te lange termijn niet meer te doen zal zijn. De contradictie is dat de huizenprijzen blijven stijgen. Het lijkt alsof de meerderheid de ontkenningsfase nog niet voorbij is."