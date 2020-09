In de Qatarese hoofdstad Doha zijn zaterdagochtend vredesbesprekingen begonnen tussen de Taliban en Afghanistan. Beide partijen zeggen een einde te willen maken aan decennia van onrust die tot de dood leidden van tienduizenden Afghanen.

De onderhandelingen werden maandenlang uitgesteld na een geschil over de vrijlating van gevangenen van beide kanten. Medio augustus werd een laatste akkoord gesloten over de vrijlating van zo'n vijfduizend Talibanstrijders.

Mede daardoor vindt de start van de besprekingen plaats op een bijzonder moment: vrijwel exact negentien jaar nadat een terroristische aanslag op de WTC-torens in New York leidde tot ingrijpen van de VS in Afghanistan.

Eerder dit jaar begroeven de Verenigde Staten en de Taliban al de strijdbijl met een historisch vredesakkoord, wat tegelijkertijd een einde maakte aan de langste oorlog in de historie van de VS. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is ook bij de nieuwe besprekingen aanwezig.

"Tijdens deze onderhandelingen moeten we grote obstakels overkomen, maar Afghanistan moet weg van het pad van corruptie en destructie. Jullie (de Taliban en Afghaanse regering, red.) gaan uitmaken welk politieke systeem tot vrede gaat leiden", sprak Pompeo beide partijen toe.

'Afghanistan moet onafhankelijk zijn, met een islamitische systeem'

De Verenigde Staten hebben als eis gesteld aan de onderhandelingen dat de Taliban voortaan Afghanistan 'bewaakt' en het land niet meer gebruikt zal worden als uitvalsbasis voor terreurgroepen. De hoofdonderhandelaar van de Taliban ging daar in zijn openingsstatement nog niet op in. "Afghanistan moet een onafhankelijke staat worden, met een islamitisch systeem", sprak hij.

Momenteel zijn er nog enkele duizenden Amerikaanse troepen in het land gestationeerd, die stapsgewijs worden overgeplaatst naar de Verenigde Staten. Medio 2021 moeten de Verenigde Staten de overplaatsing hebben afgerond.

Een afgevaardigde van de Afghaanse regering gaf aan uit te kijken naar de aankomende onderhandelingen. Daarbij is volgens de regering continu internationale hulp nodig, maar moeten beide partijen de ruimte krijgen om 'respectvol' met elkaar te botsen op bepaalde vlakken.

Ook ging de vertegenwoordiger in op de begeerde staakt-het-vuren. "Het huidige geweld tegen de Afghaanse bevolking kent geen winnaar. In alle regio's moeten wapens worden neergelegd."