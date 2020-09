De wind die afzwakt, een hogere luchtvochtigheid en mogelijk zelfs regen kan een zegen zijn voor de bestrijding van de megabranden die de westkust van de Verenigde Staten teisteren. De weersvoorspellingen zijn gunstig.

Een omslag in het weer is hard nodig, want hoge temperaturen en een harde wind hebben ervoor gezorgd dat op veel plekken in de staten Californië, Oregon en Washington de natuurbranden zich snel konden uitbreiden.

De branden die in augustus zijn begonnen, hebben tot nu toe aan 25 mensen het leven gekost. Tientallen mensen worden nog vermist terwijl reddingswerkers zich een weg banen door minstens vijf dorpen die in de as zijn gelegd.

In Oregon moeten een half miljoen mensen zich voorbereiden op een evacuatie nu het vuur ook de miljoenenstad Portland nadert. Een groot gedeelte is inmiddels al gevlucht voor het vuur.

61 Natuurbrand in Oregon legt honderden huizen in de as

Politie Oregon waarschuwt voor nepnieuws rond brand

De natuurbrand in Oregon is mogelijk aangestoken. "We hebben een goede reden om te geloven dat deze brand een menselijk element heeft", aldus de politiechef donderdag op een persconferentie. "We beschouwen het als een strafrechtelijk onderzoek, tot het tegendeel bewezen is."

De politie waarschuwt echter voor nepnieuws over de oorzaak van de brand. Op sociale media verschijnen valse beschuldigingen van wetshandhavers die de schuld leggen bij zowel de linkse antifascisten als de rechtse groepering Proud Boys.

Portland is sinds juli het toneel van heftige Black Lives Matter-protesten, mede omdat de Amerikaanse president Donald Trump een federale troepenmacht naar de stad stuurde om de orde te bewaken.

91 Grote natuurbranden in Californië: 'Dit is griezelig'

'Branden zijn bewijs van klimaatverandering'

De massale natuurbranden die de Amerikaanse westkust teisteren zijn een direct bewijs dat er een klimaatcrisis is. Dat zei de Californische gouverneur Gavin Newsom vrijdag.

"Ik ben het een beetje zat dat we steeds dit debat moeten voeren. Dit is een verdomde klimatologische noodsituatie", aldus Newsom terwijl hij een plat gebrande heuvelrug vlakbij Oroville bezocht.

De Democratische gouverneur spreekt hiermee de Republikein Trump tegen, die meent dat de branden het gevolg zijn van het niet goed onderhouden van de bossen. Newton erkent dat het onderhoud beter kan, maar hij blijft bij zijn bewering dat de megabranden het directe gevolg zijn van de megadroogte die al een tijd aan de gang is.

Volgens klimaatwetenschappers heeft de opwarming van de aarde er in het westen van de VS toe geleid dat zowel het natte als het droge seizoen steeds extremer is geworden. Vegetatie die door de natte periode uitbundig is gaan groeien droogt op, wat hevige branden veroorzaakt.