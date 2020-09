In de Democratische Republiek Congo zijn vrijdag waarschijnlijk meer dan vijftig mensen om het leven gekomen nadat een goudmijn in elkaar stortte na hevige regenval.

De kleinschalige goudmijn is gesitueerd nabij het mijndorp Kamituga in het oosten van het land. Toen de mijnschacht instortte, waren er minstens vijftig vooral jonge arbeiders aan het werk, zo zegt een directeur van een non-gouvernementele organisatie die bij het voorval aanwezig was.

Op foto's die na het vooral zijn gedeeld op sociale media is te zien dat honderden mensen zich hebben verzameld op de heuvels rondom de mijn.

Het gaat om een kleinschalige mijn waar vooral de lokale bevolking werkzaam is, vaak zonder professionele uitrusting. Ongelukken in dit soort ongereguleerde mijnen komen vaker voor, waarbij jaarlijks tientallen doden vallen.