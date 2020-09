Bahrein treedt in de voetsporen van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) door diplomatieke banden aan te gaan met Israël. De gemaakte afspraken zijn erop gericht de spanningen in het Midden-Oosten te verminderen.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte de deal vrijdag op Twitter bekend na een telefonisch gesprek met de Bahreinse koning Hamad Bin Isa Al Khalifa en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

De drie leiders spreken in een gezamenlijke verklaring van een "historische doorbraak" voor vrede in het Midden-Oosten. Ze laten daarnaast ook weten te hopen op meer stabiliteit, veiligheid en welvaart in de regio.

Bahrein wordt het vierde Arabische land dat actieve diplomatieke banden met Israël heeft. De VAE maakte bijna een maand geleden vergelijkbare afspraken met Israël. Jordanië en Egypte haalden tientallen jaren geleden al de diplomatieke banden met Israël aan.

De Verenigde Staten is actief betrokken bij het normaliseren van de banden tussen Arabische landen en Israël. Vertegenwoordigers van de VAE, Bahrein en Israël ondertekenen de akkoorden dinsdag in het bijzijn van Trump. Dit gebeurt in het Witte Huis.