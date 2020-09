Hoewel de zon was opgekomen, bleef het woensdagochtend onheilspellend donker in de Amerikaanse steden San Francisco en San Jose aan de Californische westkust. Twee dagen lang was aan de horizon alleen een oranje gloed te zien van de bosbranden, die woedden in de heuvels rondom de steden. NU.nl sprak de dertigjarige Nederlandse Cherry Cheung, die de situatie van dichtbij meemaakt.

Cheung woont in Fremont, een stad in de San Francisco Bay Area, een agglomeratie van steden rondom de Baai van San Francisco, waar veel technologiebedrijven gevestigd zijn. Op zo'n dertig minuten rijden van haar huis woedt al dagenlang een grote bosbrand, een van de tientallen die de Amerikaanse westkust momenteel teisteren.

"Drie weken geleden hadden we een hittegolf met hele hoge temperaturen, wat ook hier heel uitzonderlijk is. Daarna ging het heel veel bliksemen en sinds twee weken woedt er brand", aldus Cheung. In het westen van de staat Californië, waar ook San Francisco onder valt, haalde het kwik het afgelopen weekend de 42 graden. In Death Valley, in het binnenland van Californië, werd op 16 augustus al een recordtemperatuur van 54,4 graden gemeten.

Doordat de as van de bosbranden zorgt voor een weerkaatsing van het zonlicht, blijft er een donkerrode gloed over San Francisco hangen. "Eerst merkte ik er niet veel van, maar woensdagochtend lag ik in bed en dacht ik: ik hoef nog niet wakker te worden, het is nog midden in de nacht. Maar het was inmiddels al 10.00 uur en nog donker", vertelt Cheung.

"Normaal is de lucht hier elf maanden van het jaar blauw en nu was die heel de dag knaloranje. Dat was heel raar en eng om te zien", vervolgt de Nederlandse. Volgens Cheung leek het alsof iedereen buiten aan het barbecueën was. "De lucht was heel erg vies, een soort warme mist. Ik moest hoesten van de deeltjes, die ik in mijn longen kreeg."

De lucht in het Californische Fremont kleurde twee dagen lang oranje. "Het leek alsof er een filter voor de zon hing". (Foto: NU.nl/Cherry Cheung)

Dat de met as vervuilde lucht gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid wordt bevestigd door de Californische weerdienst. Die waarschuwde afgelopen weekend al om zoveel mogelijk binnen te blijven. Ook op het moment van schrijven is de luchtkwaliteit op de meeste plekken langs de westkust zo slecht, dat de overheidsorganisatie die deze monitort melding maakt van een 'ongezonde' situatie.

'Dit zijn ze ook in San Francisco niet gewend'

"Ik ben hier vorig jaar september voor de liefde komen wonen en getrouwd met een Amerikaanse man. Volgens hem zijn de bosbranden echt iets van de laatste vijf jaar. Toen hij klein was, hoorde hij nooit iets over bosbranden en hij is hier opgegroeid."

De bosbranden in Californië nemen de laatste jaren sterk toe. Volgens The Atlantic is het gebied dat jaarlijks verbrandt vijf keer zoveel als in de jaren zeventig. Twaalf van de vijftien grootste Californische branden ooit gemeten hadden plaats sinds 2000. Het overgrote deel van de bossen wordt beheerd door de federale overheid, wat de Californische regering dus buiten spel zet. De Democratische gouverneur heeft inmiddels bij het Witte Huis aangeklopt voor financiële steun en heeft ook Canada en Australië (dat zelf vorig jaar nog te maken kreeg met hevige branden) om hulp gevraagd.

Cheung: "Normaal is het door de wind van zee zo'n 25 tot 28 graden nu. De bevolking maakt zich zorgen." Ondanks het toenemende aantal branden en de huidige slechte luchtkwaliteit, denken Cheung en haar man er nog niet aan om te verhuizen. "We werken nu toch thuis en zijn nog jong en gezond. Het wordt misschien anders als je kinderen hebt. Dat zou een factor kunnen zijn om naar een plek te gaan met een betere lucht."