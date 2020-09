Een Braziliaanse man die werkzaam was bij een overheidsorganisatie die opkomt voor stammen in het Amazonegebied, werd woensdag tijdens zijn werk gedood toen hij een geïsoleerde groep probeerde te bereiken.

Vrienden van Rieli Franciscato (56) en de politie bevestigen het nieuws dat de activist woensdag werd gedood door een pijl in de Braziliaanse staat Rondônia, in het westen van het land bij de grens met Bolivia. Hij probeerde daar voor een overheidsorganisatie contact te leggen met een voorheen geïsoleerde groep. Deze stam volgde hij al geruime tijd.

Een politieagent omschrijft hoe Franciscato en zijn team werden bestookt met pijlen toen ze in hun kano richting de groep voeren.

Het gebeurt vaker dat geïsoleerde stammen gewelddadig reageren op toenadering van buitenaf. Een voormalige collega van Franciscato meldde aan persbureau Reuters dat de activist zich zeer bewust was van deze gevaren en dat hij voor deze missie de politie had gevraagd om mee te gaan. Mogelijk lokte juist die aanwezigheid de agressie uit.

Franciscato richtte in de jaren tachtig een organisatie op die oorspronkelijke bewoners van het gebied moest beschermen. In die periode kwamen steeds meer groepen onder druk te staan door illegale landbouw en mensen die naar goud zochten in de Amazone. Deze organisatie liet in een verklaring weten dat de stam vermoedelijk geen onderscheid kon maken tussen vriend en vijand.

Stammen staan onder druk

Activisten die opkomen voor stammen in de Amazone hebben het de laatste jaren extra druk gekregen door het beleid van president Jair Bolsonaro. Hij wil juist de invloed van deze stammen in het Amazonegebied inperken om ruimte te maken voor economische ontwikkeling. Hij zou al een tijd af willen van de overheidsorganisatie waar Franciscato voor werkte.

Door bezuinigingen op deze organisatie wordt het voor personeelsleden steeds moeilijker om voor persoonlijke bescherming te betalen. Hierdoor neemt het risico op gewelddadige ontmoetingen toe, zowel met stammen als met illegale landbouwers.