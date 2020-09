China en India laten vrijdag weten het conflict over de grens in de Himalaya te willen de-escaleren. De landen hebben onder meer afgesproken de grenstroepen uit het gebied terug te trekken.

Afgevaardigden van de twee landen ontmoetten elkaar donderdag in Moskou en bereikten overeenstemming op vijf punten.

"De ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens geworden dat de huidige situatie in het grensgebied in niemands voordeel is", valt te lezen in een gezamenlijke verklaring. "De grenstroepen van beide partijen moeten hun dialoog voortzetten, zich zo snel mogelijk terugtrekken, op gepaste afstand blijven en de spanningen verminderen."

De overeenkomst werd gesloten na een incident. China en India beschuldigden elkaar ervan vorige week bij een confrontatie in de lucht te hebben geschoten. Dat is een schending van de afspraak om in het gebied geen vuurwapens te gebruiken.

India en China zijn al decennia met elkaar in conflict over uitgestrekte, veelal onbewoonde stukken land in het berggebied. China claimt meer dan 90.000 vierkante kilometer in het oosten van het Himalayagebied en 38.000 vierkante kilometer in het westen. India betwist dat.

De twee landen vochten in 1962 een oorlog met elkaar uit om de grens. Sindsdien ontstonden er regelmatig nieuwe opstootjes. In juni vielen voor het eerst in 45 jaar doden tijdens zo'n confrontatie.