Voor de tweede opeenvolgende dag zijn in de Colombiaanse hoofdstad Bogota rellen uitgebroken bij demonstraties tegen politiegeweld. Negen mensen zijn daarbij om het leven gekomen.

De aanleiding voor de ongeregeldheden is de dood van de 46-jarige Javier Ordóñez, die herhaaldelijk met een stroomstootwapen elektrische schokken kreeg toegediend door de politie en later overleed in het ziekenhuis. Een vriend van het slachtoffer heeft het incident gefilmd en de beelden verspreid.

Ordóñez had volgens de politie op straat alcohol gedronken en zich niet aan de coronaregels gehouden.

De protesten begonnen woensdagavond rond het politiebureau waar Ordóñez na zijn aanhouding naartoe was gebracht. Daarbij kwamen negen mensen om het leven en raakten honderden anderen gewond.

Ook donderdag kwamen zo'n driehonderd mensen bijeen bij het inmiddels zwaar beschadigde politiebureau, waar zij met stenen, takken en flessen gooiden.

Twee politieagenten op non-actief gezet

Twee politieagenten die bij de arrestatie van Ordóñez betrokken waren, zijn in afwachting van een onderzoek op non-actief gezet.

De Colombiaanse president Iván Duque zegt dat hij misdragingen van autoriteiten niet zal tolereren, maar hij roept ook op de politie niet te stigmatiseren.

In 2019 kwam de Colombiaanse politie ook al in opspraak, omdat een jonge demonstrant dodelijk gewond raakte door een projectiel dat de ME afvuurde. Toen werd massaal geprotesteerd tegen het economische beleid van de regering.