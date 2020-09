Ruim een half miljoen mensen in de Amerikaanse staat Oregon hebben hun huis moeten verlaten vanwege een allesvernietigende natuurbrand die inmiddels vijf dorpen heeft verwoest.

De brand begon dinsdagochtend (lokale tijd) in het dorp Ashland, maar werd door de extreme droogte en de harde wind aangewakkerd en spreidde zich razendsnel uit naar vijf naburige dorpen. Inmiddels zijn minstens zeshonderd huizen in de as gelegd.

Woensdag werden al twee lichamen gevonden in het gebied, maar reddingswerkers vrezen nog veel meer doden aan te treffen als ze in het puin gaan zoeken.

De natuurbrand is mogelijk aangestoken. "We hebben een goede reden om te geloven dat deze brand een menselijk element heeft", aldus de politiechef donderdag op een persconferentie. "We beschouwen het als een strafrechtelijk onderzoek, tot het tegendeel bewezen is."

Tientallen brandhaarden in VS

De natuurbrand in Oregon is de grootste, maar slechts een van de tientallen brandhaarden die momenteel het westen van de Verenigde Staten teisteren. Daarbij zijn tot nu toe in totaal negen mensen om het leven gekomen, in de staten Californië, Oregon en Washington.

Volgens klimaatwetenschappers heeft de opwarming van de aarde er in het westen van de VS toe geleid dat zowel het natte seizoen als het droge seizoen steeds extremer is geworden. Vegetatie die door de natte periode uitbundig is gaan groeien droogt op, wat hevige branden veroorzaakt.