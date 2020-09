Het Europees Parlement (EP) heeft donderdag besloten om Aung San Suu Kyi, de leider van Myanmar, uit het gezelschap van winnaars van de Sacharovprijs te zetten. Het besluit volgt op de slechte mensenrechtensituatie van de Rohingya-minderheid in het land.

De Sacharovprijs is een hoge onderscheiding voor mensen die zich sterk maken voor mensenrechten. De 75-jarige leider kreeg de prijs in 1990 vanwege haar vreedzame strijd tegen de destijds regerende junta in Myanmar.

Volgens het Europees Parlement heeft Suu Kyi sinds ze meer macht kreeg in het Aziatische land niets gedaan aan de slechte mensenrechtensituatie van de Rohingya-minderheid.

Door de beslissing van het Europese Parlement mag Suu Kyi in de toekomst niet meer optreden met Europarlementariërs en andere prijswinnaars om aandacht te vragen voor het verbeteren van de mensenrechten. De Sacharovprijs zelf kan niet worden afgenomen, omdat de verdiensten waarvoor ze de onderscheiding kreeg blijven staan.

Grote vluchtelingencrisis door legeracties tegen Rohingya

Het geweld tegen de islamitische Rohingya-minderheid leidde in 2017 tot een van de grootste vluchtelingencrises ooit. Het Myanmarese leger brandde dorpen plat, verkrachtte op grote schaal vrouwen en verdreven de Rohingya in de richting van buurland Bangladesh. Binnen enkele weken na het begin van de acties waren zo'n 750.000 stateloze Rohingya op de vlucht geslagen.

Suu Kyi was lange tijd internationaal erg populair door haar geweldloze strijd tegen de onderdrukking door de Myanmarese junta. Ze stond jarenlang verplicht onder huisarrest. In 2016 werd ze leider van Myanmar. Naast de Sacharovprijs won Suu Kyi ook tal van anderen prijzen, waaronder de Nobelprijs voor de Vrede in 1991.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzoekt momenteel of de feiten die zijn gepleegd door het leger als genocide kunnen worden gezien.