Ruim vierhonderd alleenstaande minderjarige jongeren uit het afgebrande vluchtelingenkamp Moria zijn donderdagochtend naar het Griekse vasteland overgebracht, aldus een woordvoerder van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.

Dinsdagnacht legden meerdere grote branden het kamp in de as. In het kamp leefden bijna dertienduizend migranten en vluchtelingen, terwijl het op drieduizend bewoners berekend is.

Woensdagnacht brak een tweede brand op het terrein uit en die verwoestte het restant van het kamp. Politie en ordetroepen zijn ingezet om te voorkomen dat kampbewoners naar de steden op Lesbos trekken.

Duizenden voormalige kampbewoners hebben nu voor de tweede nacht op rij zonder beschutting en in de openlucht op velden en in bermen van wegen geslapen. Van het kamp zelf is niet veel meer over dan gesmolten staal en tentzeil. Voor zover bekend raakte er niemand door de branden gewond.

Griekenland stuurt drie schepen, één veerpont en twee marineschepen, naar Lesbos om tweeduizend van de vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden. Ook worden tenten naar het eiland gebracht, met plek voor maximaal drieduizend bewoners.

Ruim vierhonderd jongeren naar vasteland

In totaal zijn donderdagochtend 406 jongeren met drie gecharterde vluchten overgebracht naar het vasteland van Griekenland, meldt het Griekse ministerie van Migratie. Momenteel leven er op de Griekse eilanden zo'n 4.500 alleenstaande minderjarige asielzoekers.

"De kinderen zijn naar een veilig onderkomen gebracht in het noorden van Griekenland. Daar kunnen ze tijdelijk blijven, totdat ze worden overgebracht naar andere EU-lidstaten", liet het ministerie weten.

Minister: 'Nederland neemt geen mensen over'

Sinds het klappen van een deal die de EU-landen in 2016 met Turkije hebben gesloten, worden migranten en vluchtelingen die in Griekenland aankomen amper nog verdeeld over EU-lidstaten. Sindsdien dijde het kamp steeds verder uit.

De Griekse overheid verzocht EU-lidstaten in september 2019 onbegeleide minderjarigen op te nemen, omdat zij in slechte omstandigheden in het overbevolkte kamp Moria leefden. Elf EU-lidstaten hebben tot nu toe ruim tweehonderd minderjarigen opgenomen, bleek uit een recente Kamerbrief van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

Broekers-Knol wees het Griekse verzoek af en wil de jongeren liever op het Griekse vasteland onderbrengen bij gastgezinnen. Woensdag zei ze tegen RTL Nieuws dat er voor het kabinet niets veranderd is: "Nederland heeft altijd het standpunt gehad dat we geen mensen overnemen."

Oorzaak branden is nog onduidelijk

De oorzaak van de branden is nog onduidelijk. Autoriteiten onderzoeken of het vuur is aangestoken door bewoners van het kamp. Er golden in het kamp al zes maanden strikte coronaregels.

Afgelopen week werd het kamp volledig in quarantaine geplaatst, omdat daar de eerste besmetting met het coronavirus was vastgesteld. Sindsdien zijn er in totaal 35 mensen positief getest.

Van de 35 coronapatiënten zijn er tot nu toe acht na de branden weer teruggevonden, zei Caroline Willemen van Artsen zonder Grenzen donderdagmiddag tegen BBC News.