In de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet is op donderdag een grote brand uitgebroken. Ruim een maand geleden vonden op diezelfde plek twee grote explosies plaats die een deel van het centrum verwoestten en zeker 190 mensen doodden.

De brand zou volgens een bron binnen het leger zijn ontstaan in een loods waar banden en olie werden opgeslagen. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan, meldt persbureau Reuters.

Op beelden is te zien hoe een grote rookpluim boven de stad uitstijgt. Brandweerlieden zijn massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook een helikopter wordt ingezet bij het blussen.

Een woordvoerder van het Rode Kruis vertelt tegen Reuters dat de brand waarschijnlijk niet zal leiden tot een explosie en dat er nog geen gewonden zijn. Wel kunnen sommige mensen in de stad moeilijk ademen door de rook.

40 Opnieuw brand in de haven van Beiroet

Bij de ramp op 4 augustus ontplofte ruim 2.750 ton ammoniumnitraat. Dat lag daar jarenlang onveilig opgeslagen. Ruim een week geleden werd tijdens het opruimen van het puin 4,35 ton onontploft ammoniumnitraat ontdekt. Veel Libanezen zijn bang dat er nog veel meer van dat materiaal ligt opgeslagen in de haven.

Door de verwoestende explosies werd een groot deel van het centrum van Beiroet met de grond gelijkgemaakt. Naar schatting raakten 300.000 mensen dakloos en momenteel worden nog tientallen personen vermist. Bij de ramp kwam ook de vrouw van de Nederlandse ambassadeur om het leven.