Mensen die vanuit Zeeland naar België reizen, hoeven niet langer veertien dagen in quarantaine of preventief op het coronavirus getest te worden, maakt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekend. Ruim een maand lang gold voor de provincie kleurcode oranje.

Begin augustus besloot België de regels voor reizigers vanuit Zeeland aan te scherpen vanwege een toename van het aantal coronabesmettingen in de provincie. Het aantal positieve tests per 100.000 inwoners was boven de 20 uitgekomen. Dat is de drempelwaarde die België hanteert bij het coronabeleid.

Volgens Omroep Zeeland steeg het aantal positieve tests per 100.000 inwoners door lokale uitbraken in de buurt van Goes, terwijl het leeuwendeel van de Belgische toeristen naar Zeeuws-Vlaanderen gaat. Dit deel van de provincie had volgens de omroep veel last van het besluit. Veel toeristische attracties en vakantieparken in Zeeuws-Vlaanderen kregen te maken met annuleringen.

Aan het Belgische reisadvies voor Nederland is verder niets veranderd. Alleen voor de provincies Zeeland, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel geldt kleurcode groen, voor de rest van het land geldt een oranje advies.