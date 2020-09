Het vergiftigde Russische oppositielid Alexei Navalny is weer in staat om te praten. Zijn toestand verbetert volgens zijn dokters langzaam, melden het Duitse Der Spiegel en het journalistieke platform Bellingcat donderdag. Maandag werd Navalny uit een kunstmatige coma gehaald.

Omdat zijn toestand aan het verbeteren is, wordt gevreesd dat meer mensen hem willen bezoeken. Daarom zouden de Duitse autoriteiten hebben besloten de politiebewaking van het 44-jarige oppositielid op te schroeven.

Volgens Der Spiegel kan Navalny zich bepaalde gebeurtenissen rondom zijn vergiftiging herinneren. "Zijn verklaringen kunnen mogelijk gevaarlijk zijn voor de personen die achter de aanval zitten", aldus het magazine.

Het Berlijnse ziekenhuis wilde donderdag nog niet reageren op het nieuws van het magazine en Bellingcat. Navalny's woordvoerder Kira Yarmysh schrijft op Twitter dat zijn toestand inderdaad verbetert, maar dat andere beweringen uit het artikel van Der Spiegel overdreven zijn. Het is onduidelijk waar ze op doelt.

Oppositielid werd plotseling ernstig ziek

Navalny werd op 20 augustus tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland ernstig ziek. Vanwege een mogelijke vergiftiging drongen zijn medestanders erop aan dat het oppositielid elders behandeld moest worden. De Russische autoriteiten gaven vervolgens toestemming voor een behandeling in Duitsland.

Navalny is fel tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin en de Russische elite. Hij publiceerde met zijn organisatie tientallen onderzoeken waarin hij hooggeplaatste Russen beschuldigt van corruptie.

Het oppositielid wordt momenteel behandeld in het Berlijnse ziekenhuis Charité. Dokters van dat ziekenhuis maakten vorige week bekend dat Navalny vergiftigd was met novi­tchok, een zenuwgif dat in 2018 ook werd gebruikt bij de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter.

Spanningen tussen Rusland en het Westen opgelopen

De mogelijke vergiftiging van Navalny heeft de verhoudingen tussen Rusland en het Westen opnieuw op scherp gezet. Onder meer Duitsland beschuldigt Rusland ervan achter de aanval te zitten. Duitse oppositieleden hebben de Duitse regering opgeroepen de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2 stil te leggen, hoewel deze al voor ruim 95 procent af is. Een beeindiging van dat miljardenproject zou de Russische overheid flink raken.

De NAVO-lidstaten eisten vorige week dat Rusland meewerkt aan een onderzoek van de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) naar de vergiftiging van Navalny.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte liet donderdag aan de Italiaanse krant Il Foglio weten dat Poetin had beloofd alsnog met een onderzoek te komen. Dit werd echter later door het Kremlin ontkend. Rusland ontkende eerder ook dat er sprake was van een misdrijf tegen het oppositielid en zei dat daarom ook geen onderzoek kon worden gestart.