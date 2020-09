De Japanse kustwacht is gestopt met de zoektocht naar de tientallen vermiste opvarenden van het vorige week gezonken vrachtschip Gulf Livestock 1, meldt persbureau AFP donderdag. Twee bemanningsleden zijn tot nu toe de enige bekende overlevenden.

"We hebben geen enkele aanknopingspunten meer gevonden", aldus de kustwacht, die belooft tijdens reguliere patrouilles nog wel uit te kijken naar het vrachtschip.

Het schip had in totaal 43 bemanningsleden aan boord en vervoerde zo'n 6.000 koeien toen het vorige week woensdag tijdens een tyfoon van de radar verdween. Reddingsdiensten zochten een week lang met schepen en vliegtuigen naar overlevenden van de ramp. Afgelopen weekend werd die zoektocht al tijdelijk gestaakt wegens slecht weer.

De eerste overlevende, een 45-jarige Filipijnse hoofdofficier, werd een dag na de ramp uit zee gevist. Hij vertelde dat het schip motorproblemen had gekregen waarna het vaartuig kapseisde en zonk. De man zei dat hij een reddingsvest had aangetrokken en in zee was gesprongen, nadat aan boord een waarschuwingssignaal had geklonken.

Een tweede overlevende, een dertigjarige Filipijnse matroos, werd een dag later aangetroffen in een reddingsvlot op zee. De kustwacht vond daarna alleen nog een lege rubberboot, een reddingsvest en meerdere dode koeien in de golven.

Onduidelijk blijft wanneer en waar de Gulf Livestock 1 precies zonk. Toen het 12.000 ton metende schip een noodoproep verzond, voer het ten westen van het Japanse eiland Amami Oshima in de Oost-Chinese Zee.