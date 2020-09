Bij diverse bosbranden in het westelijke deel van de Verenigde Staten zijn woensdag minstens zes mensen om het leven gekomen. In de staat Oregon zijn vijf dorpen verwoest, de gouverneur verwacht ook daar veel doden.

In de staat Californië moeten 64.000 mensen geëvacueerd worden, het grootste gedeelte ten noorden van de dichtbevolkte stad Sacramento. De vuurzee die op 17 augustus is ontstaan, heeft inmiddels 80 hectare grond verwoest. In dat gebied kwamen woensdag drie mensen om het leven in een opnieuw oplaaiende vuurzee die onder controle leek.

Alle achttien natuurparken in Californië moeten vanwege de bosbranden sluiten voor bezoekers. Het gaat om een gebied van zo'n 8 miljoen hectare verspreid over Californië (ongeveer twee keer de oppervlakte van Nederland).

In Oregon, ten noorden van Californië, zijn vijf dorpen en honderden huizen verwoest door het vuur dat wordt aangewakkerd door windsnelheden tot 80 kilometer per uur. De 35 brandhaarden in de staat kunnen volgens de gouverneur van Oregon, Kate Brown, "het grootse verlies van mensenlevens in de staat ooit door natuurbrand" veroorzaken. In Lyons, zo'n 80 kilometer ten zuiden van de stad Portland, zijn een twaalfjarige jongen en zijn oma omgekomen in de vlammen.

Ook in de staten Arizona, Nevada en Washington woeden bosbranden. In de staat Washington is een eenjarig jongetje omgekomen toen hij en zijn ouders probeerden te vluchten voor het vuur.

Volgens klimaatwetenschappers heeft de opwarming van de aarde ertoe geleid dat in het westen van de VS zowel het natte seizoen als het droge seizoen steeds extremer is geworden. Vegetatie die door de natte periode uitbundig is gaan groeien droogt op, wat hevige branden veroorzaakt.