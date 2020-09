Alle achttien natuurparken in Californië moeten sluiten voor bezoekers vanwege de zich steeds sneller verspreidende bosbranden in de Amerikaanse staat, meldt CNN woensdag na een aankondiging van de lokale natuurbeheerder.

De parken moeten dicht vanwege de "explosieve groei" van de tientallen bosbranden die er al enkele weken woeden.

"Het aantal grote branden en de extreme omstandigheden die we verspreid over de staat zien, zijn historisch. Deze tijdelijke sluitingen zijn nodig om het publiek en de brandweer te beschermen en zullen van kracht blijven tot de omstandigheden verbeterd zijn", staat in het bericht van het lokale equivalent van Staatsbosbeheer.

Het gaat om een gebied van zo'n 8 miljoen hectare, verspreid over Californië (ongeveer twee keer de oppervlakte van Nederland). Acht parken in het zuiden en midden van de staat moesten maandag al sluiten, woensdag zijn ook de overige tien parken gesloten.

In Californië woeden al wekenlang gevaarlijke bosbranden. Die ontstonden vorige maand door een reeks blikseminslagen. De gouverneur van de staat heeft de noodtoestand afgekondigd. Duizenden woningen zijn verwoest en tienduizend mensen zitten momenteel zonder onderkomen.

Ook bosbranden in andere delen aan westkust

Woensdag werd bekend dat ook duizenden mensen in het noorden van Californië zich moeten voorbereiden op een evacuatie. Een grote bosbrand verspreidt zich op dit moment in de richting van dat gebied.

Ook in de staten Arizona, Nevada, Oregon en Washington woeden bosbranden. In Oregon, ten noorden van Californië, zijn vijf dorpen en honderden huizen verwoest door het vuur. De gouverneur van Oregon, Kate Brown, zei woensdag dat ze verwacht dat er ook doden zullen vallen.