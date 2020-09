Een Rwandese Nederlander (71) die in Rwanda verdacht wordt van betrokkenheid bij de genocide op de Tutsi's in 1994, is dinsdagavond korte tijd door de Nederlandse autoriteiten vastgehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de aanhouding van de man aan NU.nl, maar stelt dat er onvoldoende juridische grond was om hem langer vast te houden. Om die reden werd hij dinsdagavond weer op vrije voeten gesteld. Rwandese media berichtten dinsdag al over de aanhouding van Charles N.

N. zou al jaren in Nederland wonen en hier een bedrijf runnen. Rwanda verdenkt hem van de moord op honderden Tutsi's in 1994. Hij zou een jaar eerder directeur zijn geworden van een agrarisch instituut in Rwanda en daar al zijn Tutsi-medewerkers hebben laten vermoorden. Ook was hij lid van de politieke partij CDR die verantwoordelijk wordt gehouden voor het plannen van de genocide. Inmiddels werkt hij vanuit Nederland voor een coalitie van Rwandese oppositiepartijen in de diaspora FDU-INKINGI. Die groep bevestigde zijn aanhouding dinsdag al aan de BBC.

De Rwandese nationale commissie voor de bestrijding van genocide (CNLG) hoopte dat N. zou worden uitgeleverd aan Rwanda zodat hij daar kan worden vervolgd.

De volkerenmoord in 1994 duurde honderd dagen. In totaal brachten radicale Hutu's bijna een miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven. De genocide volgde op de dood van toenmalig president Juvénal Habyarimana, die een Hutu was. Zo'n 10 procent van de Rwandese bevolking vond tijdens de volkerenmoord de dood.