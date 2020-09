De Verenigde Staten verkleinen hun troepenmacht in Irak van 5.200 naar 3.000 soldaten, schrijven internationale media op basis van de Amerikaanse commandant Kenneth McKenzie in het Midden-Oosten. De herplaatsing moet voor oktober zijn afgerond.

Het restant van de Amerikaanse troepenmacht blijft in Irak aanwezig om het Iraakse leger te trainen en laatste groeperingen van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) op te sporen.

De herroeping komt niet uit de lucht vallen. Eerder schreef The Washington Post al op basis van bronnen dat de VS zo'n tweeduizend troepen wilde terughalen, terwijl president Donald Trump meermaals heeft bevestigd dat hij de Amerikaanse soldaten naar huis wil halen.

Droneaanval zette verhoudingen tussen VS en Irak op scherp

Amerikaanse troepen in Irak stonden begin dit jaar onder druk, nadat de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani had gedood. Dat gebeurde bij een droneaanval in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Volgens Trump was de actie noodzakelijk omdat Soleimani een aanval beraamde op Amerikaanse belangen.

De onaangekondigde droneaanval leidde tot woede in Irak en zette de relatie tussen beide landen op scherp. Het leidde tot het tijdelijke stopzetten van operaties van de internationale coalitie, waar Nederland aan deelneemt.

Het Iraakse parlement stemde daarnaast in een officieuze stemming voor het wegsturen van het Amerikaanse leger en het stopzetten van activiteiten van buitenlandse troepenmachten. Irak ging echter nog niet over tot het actief uitvoeren van dat beleid.

Het terugtrekken van troepen uit het Midden-Oosten geldt als een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Trump. Eerder ging de VS ook al over tot het terugtrekken van alle troepen uit Afghanistan na een historisch vredesakkoord met de Taliban. De circa vijfduizend Amerikaanse militairen in Irak zijn sinds 2014 in het land gestationeerd.