De tot levenslang veroordeelde Deense uitvinder Peter Madsen heeft toegegeven dat hij de Zweedse journalist Kim Wall in 2017 heeft vermoord in zijn duikboot. Dat zei hij in de eerste aflevering van de Deense televisieserie De hemmelige optagelser med Peter Madsen (De geheime opnames met Peter Madsen) over de roemruchte zaak, melden verschillende Deense media woensdag.

In de documentaire, die sinds woensdagochtend online te bekijken is, zegt Madsen dat Wall door hem is gestorven. "Het is mijn schuld, ik heb de misdaad begaan. Het is allemaal mijn schuld", zegt hij.

Ook vertelt hij zich nog "elke milliseconde van die reis" te herinneren. Wall, die in 2017 voor een reportage met de uitvinder meereisde, heeft volgens Madsen tijdens die tocht met de duikboot allerlei dingen aangeraakt. Als de interviewer vraagt of dit hem aanzette tot de moord, antwoordt Madsen: "Ja."

In de aflevering worden de ontboezemingen van Madsen geanalyseerd door een voormalig forensisch psychiater en een voormalig kopstuk van de landelijke Deense politie.

Madsen werd in april 2018 door de rechtbank in Kopenhagen schuldig bevonden aan verkrachting en moord. Madsen heeft gedurende zijn proces altijd ontkend haar te hebben omgebracht. Hij hield vol dat ze door een ongeluk aan boord van de onderzeeër is omgekomen. Hij gaf wel toe haar stoffelijk overschot te hebben ontleed.