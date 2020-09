Het Belarussische oppositielid Maxim Znak is woensdag door gemaskerde personen in burgerkleding opgepakt en weggevoerd uit zijn kantoor. Dat laten zijn collega's aan het Russische persbureau Interfax weten en wordt bevestigd door zijn advocaat.

Volgens persbureau RIA werd Znak opgepakt door leden van de geheime dienst. De Belarussische politie kon zijn aanhouding woensdag nog niet bevestigen. Znaks appartement en kantoor worden volgens zijn advocaat woensdag doorzocht.

Znak is advocaat en werd twee weken geleden al opgepakt voor een verhoor. Hij maakt deel uit van een coördinatieraad die werd opgericht na de frauduleuze verkiezingen van augustus. Deze raad streeft een overgangsregering na.

Bijna alle prominente oppositieleden uit Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) zijn inmiddels gevlucht of opgepakt. Dinsdag voorkwam oppositielid Maria Kolesnikova dat ze uit het land werd gezet door haar paspoort bij de grens met Oekraïne te verscheuren. Ze werd maandag in de Belarussische hoofdstad Minsk op straat opgepakt. Twee andere activisten zijn in Oekraïne aangekomen. Volgens dat land gebeurde dat onder druk van Belarus.

Kolesnikova was een van de drie vrouwen die het samen tijdens de laatste presidentsverkiezingen opnamen tegen zittend president Alexander Lukashenko. Presidentskandidaat Svetlana Tikhanovskaya is inmiddels uit veiligheidsoverwegingen uitgeweken naar Litouwen. Veronika Tsepkalo is met haar familie naar Polen vertrokken.

Nobelprijs-winnares Svetlana Alexievich is nu het enige lid van de coördinatieraad dat in Belarus is overgebleven. Volgens lokale journalisten riep zij uit angst voor represailles van de regering mensen op om woensdag naar haar huis te komen.