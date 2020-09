In het overvolle Griekse vluchtelingenkamp Moria op Lesbos zijn woensdagochtend meerdere branden uitgebroken. Bewoners van het kamp worden geëvacueerd. De oorzaak van de branden is nog onbekend.

Zowel binnen als buiten het kamp woeden momenteel branden. Op beelden is te zien dat veel vluchtelingen met hun bezittingen op de been zijn. De lokale politie meldt dat bewoners van het kamp in veiligheid worden gebracht. Op twee andere plekken op Lesbos zijn woensdag ook brandjes uitgebroken.

Minstens 28 brandweerlieden zijn met 9 blusvoertuigen aanwezig om het vuur onder controle te krijgen. Harde windvlagen op het eiland verspreiden het vuur.

In Moria, het grootste vluchtelingenkamp op de Griekse eilanden, wonen momenteel dertienduizend vluchtelingen, terwijl er voor slechts drieduizend mensen plaats is.

Vorige week werd in Moria voor het eerst een coronabesmetting vastgesteld. Inmiddels staat de teller op 35. Daar vreesden hulporganisaties al langer voor, omdat er veel mensen dicht op elkaar wonen en de medische voorzieningen in het kamp beperkt zijn.