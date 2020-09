Het Amerikaanse leger heeft dinsdag ongeveer honderd mensen gered van de natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië. Onder anderen kampeerders, wandelaars en inwoners van de staat zijn geëvacueerd.

In sommige gevallen moeten de helikopters op slechts 15 meter van grote branden landen om mensen op te halen. Sommige geredde personen hebben brandwonden opgelopen.

Eén van de militaire vliegers zei dat het vliegen bij de branden gevaarlijker is dan vliegen in een oorlogsgebied terwijl je wordt beschoten. Sinds de branden in augustus zijn uitgebroken, zijn al twee vliegers overleden.

Reddingsmissies moeten deels 's nachts worden uitgevoerd, zodat ze nachtkijkers kunnen gebruiken om door de rook heen te kunnen kijken.

De bosbranden hebben al meer dan 8.000 vierkante kilometer bos verwoest en zijn de verwoestendste natuurbanden in Californië sinds 1987. Gouverneur Gavin Newsom riep maandag de noodtoestand in de staat uit. De noodmaatregel geldt vooralsnog voor vijf grote county's, waaronder San Diego en San Bernardino.

Een van de branden ontstond op genderrevealparty

Drie weken geleden ontstonden de eerste branden als gevolg van een aantal blikseminslagen. Ruim 1,5 miljoen hectare bos is inmiddels aangetast door het vuur en meer dan tienduizend personen zijn momenteel dakloos.

Een van de grote nieuwe vuren, een brand in de county El Dorado, zou zijn ontstaan tijdens een genderrevealparty, meldt BBC News. Bij dit feest, waarbij het geslacht van een ongeboren kind werd bekendgemaakt, werd een rookmachine gebruikt. door vonken van het apparaat brak brand uit. Dit vuur heeft zich inmiddels verspreid over 3.000 hectare.