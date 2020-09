Voor het eerst hebben militairen uit Myanmar openlijk een getuigenis afgelegd over de massamoord op etnische Rohingya's in 2017.

Het zou gaan om twee gedeserteerde militairen die hun getuigenis op video hebben afgelegd, schrijven The New York Times en de Amerikaanse non-profitorganisatie Fortify Rights.

De twee bekennen dat ze in 2017 tientallen Rohingya-dorpelingen in de staat Rakhine hebben vermoord en hen hebben begraven in massagraven, aldus The New York Times, die de beelden in handen heeft. "Schiet op alles wat je ziet en wat je hoort", zouden de orders van hun meerderen zijn geweest.

De twee zouden sinds maandag in hechtenis zijn bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, waar een onderzoek loopt naar misdaden tegen de menselijkheid tegen de Rohingya's in Myanmar, schrijft The New York Times.

Een woordvoerder van de Haagse rechtbank ontkent dat de militairen zijn gearresteerd of in hechtenis zijn genomen. Dit betekent niet dat ze niet in Den Haag zijn voor bijvoorbeeld een verhoor of getuigenbescherming.

Myanmar ontkent massamoorden

De getuigenis is bijzonder, omdat Myanmar herhaaldelijk heeft ontkend dat er sprake was van genocide of structureel geweld tegen de Rohingya's. Het land spreekt van enkele uit de hand gelopen antiterreuroperaties.

Mogelijk ontkrachten de getuigenissen dit verweer van Myanmar en kunnen aanklagers van het Internationaal Strafhof ze gebruiken.

Nog veel onduidelijkheid over beelden

Over de beelden en de twee militairen is nog wel veel onduidelijk. The New York Times kan niet zelf verifiëren dat de militairen ook echt betrokken waren bij de acties tegen de Rohingya's, maar schrijft dat veel details van de verklaringen overeenkomen met eerdere verklaringen van onder anderen slachtoffers en getuigen.

De militie Arakan Army zou de beelden hebben gemaakt. Volgens de groep zijn de militairen gedeserteerd en waren ze geen gevangenen.

Volgens een Canadese advocaat die bij het Internationaal Strafhof Bangladesh vertegenwoordigt, verschenen de twee militairen bij de grens van Bangladesh. Daar vroegen ze de regering om bescherming en bekenden ze hun betrokkenheid bij de massamoorden en verkrachtingen in 2017. De advocaat zegt dat ze niet langer in Bangladesh zijn.

Het geweld tegen de Rohingya's leidde in 2017 tot een van de grootste vluchtelingencrisissen ooit. Binnen enkele weken na het begin van de acties waren zo'n 750.000 stateloze Rohingya's op de vlucht geslagen.