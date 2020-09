De voltallige korpsleiding van Rochester, in de staat New York, is dinsdag opgestapt vanwege de dood van een zwarte man na diens arrestatie in maart. Daniel Prude raakte tijdens zijn arrestatie buiten bewustzijn en overleed een week later.

Burgemeester Lovely Warren maakte het ontslag van de korpsleiding bekend tijdens een persconferentie, meldt ABC News. Eerder noemde Warren de arrestatie van de 41-jarige Prude al een racistische daad.

Politiecommissaris La'Ron Singletary zei in een verklaring dat hij opstapt vanwege de kritiek op het interne onderzoek dat hij leidde na de dood van Prude op 23 maart. Volgens Singletary proberen andere mensen zijn karakter en integriteit te beschadigen. De baas van de politie van Rochester werkte er ruim twintig jaar. Ook zijn adjudant Joseph Morabit nam ontslag.

Voor zover bekend stapten geen politieagenten uit het korps op.

Man kreeg antispuugkap opgezet

Een week geleden bracht de familie van Prude beelden naar buiten die werden gemaakt met de bodycams van de agenten tijdens de fatale arrestatie. Op deze video's is te zien hoe agenten Prude benaderen, nadat zijn broer de politie had gebeld. Prude spuugt in verwarde toestand naar de agenten, die hem vervolgens een antispuugkap opzetten en tegen de grond drukken. Hierbij verloor hij zijn bewustzijn en stopte hij met ademen. De man overleed later in het ziekenhuis.

Zeven politieagenten werden eerder deze maand geschorst voor hun betrokkenheid bij de arrestatie. De openbaar aanklager van de staat New York gaat een grand jury oprichten om te bepalen of de agenten strafrechtelijk vervolgd moeten worden.

Nabestaanden zijn boos op de politie, omdat de beelden van de arrestatie pas twee maanden na de dood van Prude werden vrijgegeven. Ze spreken van een doofpotaffaire. De dood van Prude leidde tot massale demonstraties in de Verenigde Staten.