De portefeuille van Handel wordt ondergebracht bij een van de vicevoorzitters van de Europese Commissie, zo laat voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen dinsdag weten. Voormalig Ierse Eurocommissaris van Handel Phil Hogan bood vorige maand zijn ontslag aan nadat hij betrapt was op het overtreden van coronaregels.

De Ierse Mairead McGuinness is wel aangewezen als Eurocommissaris voor Financiële diensten, maar heeft minder verantwoordelijkheid dan Hogan had. Haar benoeming was echter wel nodig, omdat Ierland net als de andere andere lidstaten een zetel in de Europese Commissie moet invullen.

Valdis Dombrovskis, die ook Eurocommissaris voor Economie is, zal als Eurocommissaris de vergaderingen van de eurogroep en de eurozone bijwonen.

Hogan bewaarde geen afstand en loog over isolatie

Voormalig Eurocommissaris Hogan was in zijn thuisland aanwezig bij een diner van de Oireachtas Golf Society, een genootschap voor huidige en voormalige Ierse parlementsleden. Bij dat diner, waar zo'n tachtig personen aanwezig waren, werden de coronaregels niet in acht genomen.

Zo werd onderling niet voldoende afstand gehouden. Tevens werd het maximale aantal personen dat in Ierland in dezelfde ruimte mag zijn ruim overschreden.

Von Der Leyen verzocht Hogan vervolgens zijn reisbewegingen tijdens zijn verblijf in Ierland openbaar te maken. Hogan bleek meer regels te hebben overtreden, zoals die dat hij veertien dagen in zelfisolatie moest, en daarover te hebben gelogen.

Daarop bood Hogan zelf zijn ontslag aan. Onder anderen de Ierse staatssecretaris van Landbouw Dara Calleary was ook bij het diner. Hij legde ook zijn functie neer.