Twee Australische correspondenten in China zijn met spoed naar huis gehaald omdat hun veiligheid op het spel zou staan, meldt de Australian Broadcasting Corporation (ABC) dinsdag. De journalisten werden door het Chinese ministerie van Veiligheid ondervraagd in het onderzoek naar een Australische journalist die is opgepakt in China.

De journalisten, Bill Birtles en Michael Smith, zijn in China werkzaam voor respectievelijk ABC en de Australian Financial Review (AFR). Zij werden onlangs allebei individueel ondervraagd door Chinese autoriteiten en mochten het land niet verlaten totdat zij de vragen beantwoord hadden.

Birtles en Smith vluchtten naar de Australische ambassades in Peking en Sjanghai, terwijl diplomaten met lokale autoriteiten onderhandelden. Dit leidde ertoe dat de twee maandag alsnog China mochten verlaten en dinsdag aankwamen in de Australische stad Sydney.

Beide journalisten zouden verdachte zijn in een onderzoek naar televisiepresentatrice Cheng Lei, een Australische staatsburger die werkzaam is voor de Chinese televisiezender China Global Television Network (CGTN). Cheng werd begin september gearresteerd in China, om nog onduidelijke redenen.

De relatie tussen Australië en China is al enige tijd gespannen, sinds Australië opriep tot een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de bron van het coronavirus in China.