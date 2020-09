De Oezbeekse terrorist die in de nacht van 31 december 2016 op 1 januari 2017 39 bezoekers doodschoot in een nachtclub in Istanboel, moet de rest van zijn leven de gevangenis in. Een Turkse rechter legde hem maandag veertig keer levenslang plus nog eens 1.368 jaar celstraf op, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Abdulkadir Masharipov schoot in de bewuste nacht rond 1.15 uur eerst een politieagent bij de nachtclub dood en trad vervolgens de uitgaansgelegenheid binnen. Daar richtte hij een bloedbad aan door willekeurig om zich heen te schieten. In totaal vuurde hij zo'n 180 kogels af.

Na de schietpartij wist Masharipov te ontsnappen. Bij zijn arrestatie op 17 januari 2017 zei hij dat hij had gehandeld namens Islamitsche Staat (IS) en dat zijn daad een wraakactie was op de Turkse militaire betrokkenheid in Syrië.

De schietpartij in nachtclub Reina was een van de vele aanslagen in Turkije in dat jaar die door jihadisten werden gepleegd. In de meeste gevallen eiste IS de wandaden op.

Club Reina werd vier maanden na de aanslag grotendeels gesloopt door de gemeente. Volgens medewerkers gebeurde dit onverwacht en zonder opgaaf van reden.