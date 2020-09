De prominente oppositieactivist Maria Kolesnikova wordt sinds maandagochtend vermist. Ook haar mediateam en drie andere oppositieleden zijn verdwenen, schrijft het lokale nieuwsmedium Tut.By.

Het is onduidelijk wat er met Kolesnikova gebeurd is, maar mogelijk is ze ontvoerd. Een getuige, genaamd Anastasia, zag hoe ze in Minsk door gemaskerde mannen met een busje van straat geplukt werd, aldus Tut.By.

"Haar telefoon viel uit haar hand, waarna een van de mannen die oppakte en in het busje sprong, voordat ze wegreden", aldus de getuige. Anastasia durfde het voorval niet te filmen, uit angst dat ze zou worden opgepakt.

Kolesnikova is het belangrijkste overgebleven oppositiefiguur binnen Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden). Ze is een van de drie vrouwelijke politici die het samen opnamen tegen president Alexander Lukashenko bij de verkiezingen in augustus.

Presidentskandidaat Svetlana Tikhanovskaya is inmiddels uit veiligheidsoverwegingen uitgeweken naar Litouwen, Veronika Tsepkalo is met haar familie naar Polen vertrokken.

Drie andere collega's van de coördinatieraad van de oppositie zijn sinds de verdwijning van Kolesnikova ook spoorloos, namelijk Ivan Kravtsov, Maxim Bogretsov en haar woordvoerder Anton Rodnenkov. Laatstgenoemde bevestigde Kolesnikova's ontvoering tegenover Tut.By, maar verdween zelf zo'n veertig minuten later van de radar.

De Belarussische politie zegt Kolesnikova niet te hebben gearresteerd, aldus het Russische staatspersbureau Interfax.

Maria Kolesnikova (rechts) met presidentskandidaat Svetlana Tikhanovskaya (midden) en Veronika Tsepkalo op 30 juli in Minsk. (Foto: Pro Shots)

Litouwen: 'Stalinistische praktijken'

De Litouwse buitenlandminister Linas Linkevicius vergeleek de vermeende gebeurtenis met praktijken van de geheime politie in het Stalin-tijdperk van de Sovjet Unie en riep op tot haar onmiddellijke vrijlating.

EU-leider Josep Borrell veroordeelt de "arrestatie en kidnap" van Kolesnikova en haar collega's als een "brute actie" en noemt het "onacceptabel".

Zondag demonstreerden meer dan 100.000 mensen tegen president Lukashenko, die zij beschuldigen van verkiezingsfraude. Gemaskerde ordetroepen arresteerden 633 mensen. Op de weg naar huis sloegen pro-regeringsbendes demonstranten in elkaar.