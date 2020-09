Het openbaar ministerie in Saoedi-Arabië heeft in een definitieve uitspraak acht mannen veroordeeld voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi, meldt staatstelevisiezender Al-Ekhbariya maandag. Vijf mannen zijn veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar, drie anderen kregen straffen tussen de zeven en tien jaar.

De vijf mannen kregen in december 2019 in eerste instantie de doodstraf opgelegd. De nabestaanden van Khashoggi verleenden echter gratie aan de veroordeelden, waardoor de doodstraf is omgezet in een celstraf van twintig jaar.

Het Saoedische proces werd eerder door de Verenigde Naties omschreven als een "schertsvertoning", omdat de rechtszaak zich niet zou richten op de hooggeplaatste personen die opdracht hebben gegeven voor de moord.

De moordenaars handelden vermoedelijk in opdracht van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, die dit tot op heden altijd heeft ontkend. Het Saoedische koningshuis beweert dat de moordenaars op eigen houtje hebben gehandeld.

Volgens Turkije, dat zelf ook onderzoek deed naar de dood van Khashoggi, zijn een hooggeplaatste adviseur van Bin Salman, Saud Al Qahtani, en de voormalige vicedirecteur van het Saoedische inlichtingenapparaat Ahmed Al Asiri opdrachtgevers van de moord op de journalist. Het land klaagde in maart in totaal twintig mannen aan voor de betrokkenheid bij de dood van Khashoggi.

Khashoggi werd in oktober 2018 vermoord op het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel. Hij was daar omdat hij papierwerk wilde regelen om te kunnen trouwen met zijn Turkse verloofde.

De journalist leefde in ballingschap in de Verenigde Staten omdat hij zich niet meer veilig voelde in Saoedi-Arabië nadat hij kritiek uitte op de kroonprins. Khashoggi schreef onder meer voor The Washington Post.

Het lichaam van Khashoggi werd in stukken gesneden en het pand uitgesmokkeld. Zijn resten zijn nooit gevonden.