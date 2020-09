Bijna driehonderd Rohingya's zijn maandag na vermoedelijk een half jaar op zee aangekomen op het Indonesische vasteland. De groep is in de provincie Atjeh afgemeerd, melden de autoriteiten in het land.

De Rohingya's kwamen iets na middernacht aan op het strand van Lhokseumawe, nadat ze enkele kilometers voor de kust waren gezien door lokale vissers.

De 181 vrouwen, 102 mannen en 14 kinderen verblijven momenteel op een tijdelijke locatie, aldus het Rode Kruis. De organisatie hoopt ze zo snel mogelijk onder te brengen in een evacuatiecentrum, maar er zijn mede vanwege de coronapandemie nog zorgen over de gezondheid van de Rohingya's.

De groep vertrok mogelijk eind maart of begin april uit Bangladesh met Maleisië als bestemming, zegt mensenrechtenorganisatie The Arakan Project. Door de coronapandemie mochten ze in Maleisië en Thailand niet aan land komen.

De Rohingya's die maandag zijn aangekomen in Indonesië, zaten aanvankelijk met meer mensen op een grotere boot. Volgens The Arakan Project werden de opvarenden op een gegeven moment over kleinere boten verdeeld. De eerste vaartuigen arriveerden in juni in Maleisië en Indonesië.

De Rohingya's na aankomst in de Indonesische plaats Lhokseumawe. (Foto: Pro Shots)

'Rohingya's werden gegijzeld door mensensmokkelaars'

De directeur van The Arakan Project zegt dat het erop lijkt dat de mensensmokkelaars de laatste Rohingya's nog niet van boord wilden laten gaan, omdat niet iedereen genoeg had betaald. "Ze hielden hen in feite gegijzeld op de boot", zegt ze.

Honderdduizenden Rohingya's zijn in de afgelopen jaren vanwege onderdrukking in Myanmar naar Bangladesh gevlucht. In het buurland verblijven ze onder slechte omstandigheden in enorme vluchtelingenkampen. Daarom proberen sommigen met hulp van mensensmokkelaars andere Zuidoost-Aziatische landen te bereiken.