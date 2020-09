Supertyfoon Haishen heeft maandagochtend Japan verlaten en is onderweg naar de kust van Zuid-Korea. 440.000 huishoudens zitten zonder stroom en 32 mensen zijn gewond geraakt. In Zuid-Korea zijn tot nu toe zo'n duizend mensen geëvacueerd.

Haishen neemt windvlagen van 144 kilometer per uur met zich mee naar de Zuid-Koreaanse stad Busan. Vijfduizend huishoudens in de zuidelijke punt van het land zitten zonder stroom en sinds zaterdag is er 473 millimeter regen gevallen. Ruim driehonderd vluchten vanaf tien luchthavens zijn geschrapt. Daarnaast heeft de Zuid-Koreaanse overheid nationale parken gesloten en treindiensten tijdelijk geschorst.

Zuidoost-Azië werd enkele dagen geleden al getroffen door de tyfoon Maysak, die twee levens eiste. Daardoor zaten duizenden mensen al zonder stroom.

De tyfoon kwam eerder op zondag aan in Japan, waardoor bijna twee miljoen mensen hun huizen moesten verlaten. 32 mensen in Japan zijn als gevolg van Haishen gewond geraakt. Zo viel een vrouw in het donker van een trap en liepen vier mensen verwondingen op doordat de wind de ruiten van een evacuatiecentrum kapotblies.

Bijna twee miljoen mensen moesten het zuidoosten van Japan verlaten vanwege supertyfoon Haishen. (Foto: Reuters)

Zoektocht naar bij Japan vermist vrachtschip gestaakt

Een vrachtschip met 42 mensen en 5.800 koeien aan boord kwam vorige week in problemen door tyfoon Maysak. Het schip zond afgelopen woensdag een noodsignaal uit en verdween daarna van de radar. De Japanse kustwacht heeft drie bemanningsleden uit het water gehaald. Een van hen overleed kort na zijn redding.

De zoektocht naar het vrachtschip werd zaterdag gestaakt vanwege het slechte weer dat gepaard gaat met tyfoon Haishen. Zodra het weer het toelaat, wordt de zoektocht naar het schip hervat. De Japanse kustwacht laat maandag weten dat nog onbekend is wanneer de zoektocht weer van start gaat.