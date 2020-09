De Britse politie is zondagmiddag met veel agenten een klopjacht gestart op de verdachte die in de nacht van zaterdag op zondag betrokken was bij vier steekpartijen in het centrum van de stad Birmingham, waarbij één persoon om het leven is gekomen en zeven anderen gewond raakten.

De man is volgens de politie de enige verdachte. De steekpartijen zijn volgens de politie volledig willekeurig, maar er wordt niet uitgegaan van een terroristisch motief. Ook lijken de steekpartijen niet gerelateerd aan criminele bendes die in de buurt actief zijn.

Verder roept de politie mensen op om eventuele beelden die gemaakt zijn tijdens de steekpartijen naar hen op te sturen. De politie zou van omstanders een beschrijving van de verdachte hebben gekregen, maar geeft nog geen details over het uiterlijk van de man vrij.

Twee van de gewonden, een man en een vrouw, verkeren nog in kritieke toestand. De vijf anderen liepen geen levensbedreigende verwondingen op.

Steekpartijen in de buurt van 'Gay Village'

De steekpartijen vonden in de nacht van zaterdag op zondag plaats in het centrum van de stad. Rond 0.30 uur kreeg de politie een melding over een steekpartij in Hurst Street. Kort daarna kwamen meerdere meldingen vanuit het gebied binnen, de laatste steekpartij vond rond 2.20 uur plaats.

Volgens BBC News gebeurden de incidenten in de buurt van het district dat 'Gay Village' wordt genoemd. Tijdens het incident zouden veel mensen op de terrassen in het uitgaansgebied hebben gezeten.

Britse premier Boris Johnson bedankte op Twitter de hulpdiensten voor hun inzet. "Al mijn gedachten gaan uit naar de mensen die zijn getroffen door het vreselijke incident gisteravond in Birmingham", aldus Johnson.