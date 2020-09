De autoriteiten van Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) hebben zondag zeker honderd demonstranten opgepakt, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van het Oost-Europese land. Mogelijk gaat het in werkelijkheid om een nog veel groter aantal mensen dat is opgepakt.

Tienduizenden mensen gingen zondag opnieuw de straat op in Belarus om te eisen dat president Alexander Lukashenko opstapt. In hoofdstad Minsk zijn volgens persbureau Reuters zeker tientallen mensen opgepakt. Ook in andere steden werden veel mensen gearresteerd.

De regering waarschuwde betogers voorafgaand aan de demonstratie van zondag om geen soldaten en militaire voertuigen te blokkeren, maar daar gaven veel mensen geen gehoor aan. Veel demonstranten droegen daarnaast rood-witte vlaggen bij zich en riepen leuzen waarmee ze het aftreden van de president eisten.

Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt toen politieagenten demonstranten uit elkaar probeerde te drijven bij een tractorfabriek van de staat. Beelden op sociale media laten zien dat demonstranten met pepperspray verjaagd worden.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden er zaterdag ook al 91 betogers opgepakt. Het ministerie beloofde daarop de beveiliging op te schalen en "alle benodigde maatregelen te nemen om acties en overtredingen te voorkomen".

'Laatste dictator van Europa'

De zittende president Lukashenko wordt ook wel de 'de laatste dictator van Europa' genoemd en is al sinds 1994 aan de macht in Belarus. Niet eerder ondervond hij zo veel weerstand als tijdens de laatste verkiezingen. Zijn reputatie op het gebied van mensenrechten, de economische situatie in het land en zijn aanpak van het coronavirus leiden tot veel woede. In de afgelopen maanden werd er al massaal tegen hem gedemonstreerd.

Tijdens de verkiezingen op 9 augustus versloeg Lukashenko oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya met 80 procent. De oppositie beschuldigt hem en zijn regering van verkiezingsfraude. Sindsdien is het onrustig in het land.

Ook internationaal heerst veel twijfel over de geldigheid van de verkiezingsuitslag. De EU erkent de uitslag van de verkiezingen niet.

Waarom noemen we Wit-Rusland voortaan Belarus?

Sinds de onafhankelijkheid in 1991, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, heet het land officieel de Republiek Belarus. In officiële teksten wordt dan ook die benaming gebruikt. Belarus doet meer recht aan hoe de bevolking het land zelf noemt. Sommige Belarussen nemen vanwege de associatie met Rusland aanstoot aan de benaming Wit-Rusland. Voorheen gebruikten we de ingeburgerde naam Wit-Rusland, omdat die voor veel lezers herkenbaarder is.